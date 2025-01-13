Представитель Пентагона Райдер: США не планируют объявлять о новой помощи Украине

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США не планируют объявлять о новых пакетах военной помощи Украине перед уходом с поста президента страны Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

"Мне нечего объявить с подиума", – сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон выделить Киеву новую помощь перед уходом Байдена.

Райдер уточнил, что оставшиеся средства действующей администрации, которые ранее выделил конгресс на военную помощь Украине, перейдут будущим властям США во главе с избранным президентом страны Дональдом Трампом.

Ранее Байден сказал, что ожидает продолжения поддержки Украины при администрации Трампа. Он также выразил надежду, что конгрессмены открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию США в украинском конфликте.

В то же время будущая администрация Трампа начала пересматривать подход к Украине. Команда пока не решила, как завершить конфликт, однако намерена дальше поддерживать Киев, писали СМИ.