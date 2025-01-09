FT: команда Трампа пересматривает подход к Украине

09 января, 22:11Политика
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Будущая администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начала пересматривать подход к Украине, сообщает Financial Times, ссылаясь на чиновников из Европы.
"Вся команда одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине", – объясняется в публикации.
При этом команда Трампа еще не решила, каким образом завершится конфликт на Украине. Однако она намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.
Сторонники нового американского лидера не хотят, чтобы ситуация с Украиной стала еще одним провалом, как это было с Афганистаном, пишет газета.
Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией, сообщил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, срок составит полгода.
До этого Трамп говорил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.
Новости мира: Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за полгода