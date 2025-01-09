FT: команда Трампа пересматривает подход к Украине

Фото: 123RF/palinchak

Будущая администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начала пересматривать подход к Украине, сообщает Financial Times, ссылаясь на чиновников из Европы.

"Вся команда одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине", – объясняется в публикации.

При этом команда Трампа еще не решила, каким образом завершится конфликт на Украине. Однако она намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.

Сторонники нового американского лидера не хотят, чтобы ситуация с Украиной стала еще одним провалом, как это было с Афганистаном, пишет газета.

Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией, сообщил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, срок составит полгода.

До этого Трамп говорил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.

