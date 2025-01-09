Депутат Рады Дубинский назвал слова Трампа о сроках переговоров ультиматумом Зеленскому

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Избранный президент США Дональд Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он рассказал, что Трамп дал Зеленскому полгода для того, чтобы полностью завершить конфликт. По его словам, спецпосланник по Украине в администрации президента США Кит Келлог накануне подтвердил , что новый американский лидер хочет "как можно скорее" разобраться с этим.

"Фактически дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него", – добавил Дубинский.

Спецпосланник Трампа в интервью, которое он дал накануне, также подчеркнул, что решение действующего президента США Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным по украинскому вопросу является его самой большой ошибкой. При этом он сообщил, что Трамп не планирует делать уступки президенту России в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Трамп ранее заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

