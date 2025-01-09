Келлог: Трамп не намерен делать уступки касательно украинского конфликта

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Избранный президент США Дональд Трамп желает завершить конфликт на Украине "как можно скорее". Об этом заявил спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

"Он хочет покончить с этим как можно быстрее. <...> Думаю, он сможет сделать это в ближайшей перспективе", – сказал он.

Келлог подчеркнул, что верит в способность Трампа добиться завершения конфликта и высказался, что это является важным для национальной безопасности США, Европы и всего мира.

Спецпосланник Трампа также заявил, что решение действующего президента США Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным по украинскому вопросу является его самой большой ошибкой. При этом он отказался называть сроки возможных переговоров Трампа с российским президентом.

Он также сообщил, что Трамп не планирует делать уступки Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Келлог планирует прилететь в январе в Киев, а также отправиться в Лондон, Париж и Рим. Кроме того, издание предположило, что спецпосланник по Украине может посетить Москву для "сбора информации".

Трамп ранее также заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

