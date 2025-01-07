Трамп отказался говорить о возможности скорой встречи с Путиным

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Избранный президент США Дональд Трамп знает о желании Владимира Путина начать переговоры по Украине, но не считает возможным подобные контакты до своего вступления в должность 20 января. Об этом он заявил в ходе выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Также Трамп отказался называть хотя бы приблизительную дату контактов с президентом РФ. Однако, считает избранный лидер Штатов, конфликт на Украине можно попытаться остановить за 6 месяцев. В этот же срок входит и возможная встреча с Путиным, добавил он.

"Каждый день (на Украине. – Прим. ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – цитирует его ТАСС.

Ранее он уже обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала конфликт, включая переговоры с Киевом о возможности вступления страны в НАТО. Трамп добавлял, что понимает обеспокоенность россиян, так как Москва ранее выступала против членства Украины в Альянсе.

