Трамп заявил, что в конфликте на Украине виноват Байден

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Администрация Джо Байдена виновата в том, что она спровоцировала конфликт на Украине. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Его попросили уточнить, придерживается ли он мнения, что Киев никогда не сможет присоединиться к НАТО, на что он ответил утвердительно и добавил, что такое понимание было всегда.

"Я считаю, что у них (РФ и Украины. – Прим. ред.) была сделка. А затем Байден нарушил ее. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных", – цитирует его ТАСС.

Трамп добавил, что понимает чувства России, так как Москва выступала против членства Украины в Альянсе.

"Россия <...> (начала СВО. – Прим. ред.), потому что увидела, что эти ребята (администрация Байдена. – Прим. ред.) некомпетентны. Они не знают, что делают", – добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что РФ не устраивают предложения, которые предлагают соратники Трампа для урегулирования конфликта на Украине. Так, Москва не согласна перенести вступление Киева в НАТО на 20 лет и позволить разместить на территории Украины миротворческий контингент.

