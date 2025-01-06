06 января, 23:56Политика
Вэнс не ответил, планирует ли Трамп провести телефонный разговор с Путиным
Фото: ТАСС/AP/Morry Gash
Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
"Расслабьтесь, ребята", – ответил он на соответствующий вопрос.
Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время нет, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.
Путин призвал не загадывать, сколько продлится СВО на Украине