Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов Украине

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Действующий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов. Соответствущее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома.

Указанная сумма включает пакет мер по реализации инициативы содействия безопасности Украины в размере 1,22 миллиарда долларов. Как отметил Байден, Пентагон находится в процессе передачи Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин, что якобы усилит позицию Украину по мере наступления зимы.

Американский лидер пообещал, что Штаты продолжат "неустанно работать над укреплением положения" Украины в конфликте до окончания его президентского срока в январе.

Ранее Байден приказал Минобороны страны продолжить наращивать поставки вооружений Киеву. По его словам, Соединенные Штаты в последние месяцы уже предоставили Украине сотни противоракет.

В Белом доме считают, что поставки американского оружия Киеву помогут украинскому президенту Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах об урегулировании конфликта.