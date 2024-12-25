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Власти Финляндии, Латвии и Эстонии, чьи страны входят в НАТО, заявили о своей неготовности вести борьбу с Россией без поддержки США. Об этом сообщает Independent, опросив на данную тему латвийского и финского президентов, а также премьера Эстонии.

"Мы не готовы. Это совершенно очевидно", – указал лидер Латвии Эдгар Ринкевич.

Он также призвал не надеяться на то, что Штаты продолжать вкладывать те же суммы в Европу, что и раньше. Президент Финляндии Александр Стубб тоже указал, что не представляет себе НАТО без США. На фоне этого лидеры вышеназванных стран призвали союзников увеличить расходы на оборону.

По версии издания, неспособность Европы "защитить себя" без поддержки США лишь говорить о наличии проблем с оказанием помощи Украине.

"В настоящее время одна из проблем заключается не только в том, что многие страны не готовы предоставить Украине оружие, а скорее в том, что оборонная промышленность не в состоянии производить его на необходимом уровне", – объяснил Ринкевич.

Он добавил, что многие европейские страны уже находятся на пределе возможностей в предоставлении помощи Киеву.

Согласно данным СМИ, Евросоюз планирует высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства, чтобы потратить их на военные расходы.

До этого бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что за последние два года объем оборонных расходов европейских стран составил 140 миллиардов долларов, две трети из них идут на новые заказы в США. Он также подчеркивал важность НАТО для Вашингтона в сфере обороны.

