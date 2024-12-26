Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Киеву

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Действующий президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений на Украину. Об этом со ссылкой на заявление американского лидера пишет ТАСС.

"В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и еще больше их доставляют. Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине", – сообщил Байден.

Действующий лидер США также подчеркнул, что Вашингтон продолжит укреплять позиции Украины.

В Белом доме считают, что поставки американского оружия Киеву могут помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах об урегулировании конфликта.

При этом, по данным СМИ, администрация Байдена может не успеть направить Киеву военную помощь на остающиеся 5,6 миллиарда долларов до инаугурации нового главы Белого дома Дональда Трампа.