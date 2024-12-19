Блинкен признал, что вступление Украины в НАТО будет сложным пунктом в переговорах с РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО будет "очень сложным пунктом" мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил во время выступления в американском Совете по международным отношениям.

"Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах", – приводит РИА Новости слова госсекретаря.

Блинкен подчеркнул, что Украина должна и будет в составе Североатлантического альянса. Тем не менее для этого Киеву необходимо осуществить некоторые практические шаги, в том числе реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии.

Американский дипломат также добавил, что действующие власти США допускают продуктивность будущих переговоров с РФ при администрации избранного президента Штатов Дональда Трампа.

"Я уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие обсуждения. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине", – заключил Блинкен.

НАТО взяла на себя контроль поставок военной помощи на Украину, который осуществляли США. По данным СМИ, этот шаг был запланирован, однако решение откладывалось несколько месяцев. Это позволит НАТО более активно участвовать в конфликте, не требуя от Альянса отправлять в зону боевых действий своих солдат.

Между тем Трамп может попытаться остановить украинский конфликт до конца 2024 года, считает спецпосланник республиканца по Украине Кит Келлог. Он не привел никаких подробностей, но подчеркнул, что у избранного лидера Штатов есть все способности и возможности для этого.