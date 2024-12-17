Reuters: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

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НАТО взяла на себя контроль поставок военной помощи на Украину, который осуществляли США, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным СМИ, шаг был запланирован, однако решение откладывалось несколько месяцев. Это позволит НАТО более активно участвовать в конфликте, не требуя от Альянса отправлять в зону боевых действий своих солдат.

Кроме того, НАТО стремится координировать процесс вооружения Украины, чтобы предотвратить возможное изменение политики США при администрации будущего президента Дональда Трампа, подчеркнул источник.

Тем не менее результат от этого действия может оказаться незначительным, поскольку даже если оружие будет поставляться Украине через НАТО, это все равно будет зависеть от решения США.

Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден хочет поставить Украине "тысячи ракет" до инаугурации Трампа в середине января следующего года.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Украине планируется поставка "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники", а также других средств.

Между тем стало известно, что новый пакет военной помощи Украине составит 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии. Выделение этого пакета помощи одобрил Байден.

