Reuters: Байден одобрил секретный меморандум о борьбе со связями РФ, КНДР, Ирана и Китая

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Президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о борьбе со связями между РФ, КНДР, Ираном и Китаем, который предлагает органам национальной безопасности государства, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

"В обмен на помощь Ирана в военных действиях на Украине Россия предоставляет своему союзнику истребители, противоракетную оборону и космические технологии", – отмечается в засекреченном документе.

В администрации президента Штатов полагают, что Россия в лице Владимира Путина осуществляет поставки топлива и технологий двойного назначения в Северную Корею, признавая ее де-факто ядерным государством.

Также в документе отмечается, что Россия совместно с Китаем проводит патрулирование в Арктике.

В меморандуме, подписанном Байденом, содержится указание для различных государственных ведомств США изменить формат работы региональных групп. Это позволит более эффективно решать проблемы, которые затрагивают все четыре страны.

Кроме того, в документе представлены стратегии и политические инициативы, которые могут быть реализованы или, напротив, отвергнуты будущим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной поддержки Украины на сумму 988 миллионов долларов. Это почти наполовину сокращает имеющиеся у Вашингтона 2,21 миллиарда долларов, которые остались в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), отмечалось в СМИ.

США за время президентства Байдена предоставили Украине военной помощи более чем на 62 миллиарда долларов. Большая часть военной помощи была выделена после начала российской спецоперации.