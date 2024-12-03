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США пообещали поставить Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов до середины января
Фото: 123RF/antmatveev
Соединенные Штаты отправят на Украину сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и других критически важных средств до середины января. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Чтобы помочь Украине стабилизировать ситуацию на востоке страны, президент (США Джо Байден. – Прим. ред.) разрешил поставить Украине нестойкие противопехотные мины в качестве ограниченного исключения из продолжающейся политики администрации в отношении наземных мин", – приводятся слова Салливана на сайте Белого дома.
Он также анонсировал новые санкции США против российской стороны, однако не стал уточнять подробности.
По словам Салливана, Байден перед своим уходом с должности президента стремится поставить Украину в максимально сильное положение.
Ранее администрация США предоставила Киеву очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов, в который вошли противопехотные мины, противотанковые вооружения, переносные ЗРК Stinger и другие снаряды.
По данным Пентагона, США за время президентства Байдена предоставили Украине военной помощи на более чем 62 миллиарда долларов. При этом большая часть помощи была выделена после начала СВО.
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