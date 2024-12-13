CNN: Байден хочет поставить Украине "тысячи ракет" до инаугурации Трампа

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Действующий президент США Джо Байден хочет поставить Украине "тысячи ракет" до инаугурации избранного главы Штатов Дональда Трампа в середине января следующего года, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

В настоящее время активно ведется работа по передаче Украине вооружений в рамках ранее анонсированного пакета помощи. При этом срок передачи составляет пять недель, о чем рассказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

С его слов, Украине планируется поставка "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники", а также других средств.

В начале ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал указание главе министерства обороны Ллойду Остину "ускорить" передачу Украине бронетехники, ракет и артиллерийских систем.

Кроме того, Салливан говорил, что администрация Байдена постарается убедить конгресс в необходимости включить помощь Украине в бюджет на 2025 финансовый год. По его словам, президент потратит на нужды украинской стороны до своего ухода "каждый доллар, который конгресс разрешит ему потратить".

Ранее стало известно, что новый пакет военной помощи Украине составит 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии. Выделение этого пакета помощи одобрил Байден.