США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от активов РФ

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Вашингтон одобрил кредит Киеву на 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от активов РФ, следует из данных министерства финансов Соединенных Штатов.

"Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее США уже направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники. Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, заявляли в Пентагоне.

