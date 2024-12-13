Новый пакет военной помощи США Киеву составит 500 млн долларов

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Новый пакет военной помощи Украине составит 500 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В нее войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin", – приводит его заявление РИА Новости.

Ранее выделение этого пакета помощи одобрил действующий президент США Джо Байден. В Белом доме подчеркнули, что действующая администрация продолжит оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока срок полномочий Байдена не истечен 20 января 2025 года.

До этого США направили на Украину очередной транш военной помощи в 988 миллионов долларов. Пакет был выделен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).