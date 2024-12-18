Предложивший прекращение огня Орбан ответил на оскорбления Зеленского

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации. Об этом он написал в соцсети X.

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь", – заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что президент Украины сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Кроме того, подчеркнул Орбан, Зеленский должен однозначно ответить на предложение о прекращение огня с Россией на период Рождества.

Ранее украинский лидер заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в жесткой форме предложил ему оставить миротворческие усилия.

Предложение о прекращении огня на Рождество Орбан высказал в разговоре с Владимиром Путиным. Однако министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг его. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, отказ высказали не только Зеленский, но и коллеги из стран Евросоюза.

