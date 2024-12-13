Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с РФ

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Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной в Рождество, но Киев отказался от этой идеи, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире утренней программы радиостанции Kossuth.

Политик напомнил, что 11 декабря созвонился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность обмена пленными между сторонами конфликта, а также предложить ввести "рождественское перемирие".

После этого Венгрия передала свою инициативу Украине по дипломатическим каналам, однако украинский президент Владимир Зеленский ответил на предложение отказом. В тот же день Орбан заявил о своем разочаровании в связи с этим решением украинских властей.

"Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется", – подчеркнул политик, комментируя эту ситуацию.

Он также обратил внимание, что организация массового обмена пленными между Россией и Украиной "может осчастливить сотни или тысячи людей".

Российский лидер в ходе той телефонной беседы с Орбаном оценил деструктивную линию украинской стороны, которая исключает возможность урегулирования конфликта. В ответ на это венгерский премьер выразил заинтересованность в поиске способов для мирного разрешения конфликта на Украине, в том числе с учетом его контактов с западными лидерами.