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Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном озвучил оценку деструктивной линии украинской стороны, которая исключает возможность урегулирования конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Орбан же выразил заинтересованность в поиске способов для мирного разрешения конфликта на Украине, в том числе с учетом контактов венгерского премьера с западными лидерами.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, а также ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе развитие совместных проектов в сфере энергетики.

В июле венгерский премьер посетил Киев, где предложил рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров. После этого политик направился в Москву. Он принял участие во встрече с Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.

По информации СМИ, Венгрия стала одной из семи стран, которые выступили против вступления Украины в НАТО во время конфликта. Кроме того, Орбан продолжает блокировать финансирование Евросоюза для вооружения Киева.

