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Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Россия очень усилилась, в то время как Запад, наоборот, ослаб. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

"Украина тоже изменилась – очень ослабла. Выяснилось, что Европа в военном отношении чрезвычайно слаба", – добавил премьер Венгрии.

Орбан считает, что у европейских стран нет денег и оружия на гипотетический конфликт с Россией, что и указывает на их слабость. При этом необходимо установить новую систему безопасности в регионе по завершению конфликта, уверен политик. Мирные переговоры, по его словам, могут пройти в течение 2025 или 2026 годов.

Европейский союз должен пересмотреть и отменить свои санкции против РФ, заявлял ранее венгерский премьер-министр. Ограничения не только повышают цены на энергоносители, но и подрывают конкурентоспособность ЕС. Теперь страны региона вынуждены закупать газ и электричество по завышенным ценам.

