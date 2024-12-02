02 декабря, 21:02Политика
Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых отказывается забирать Украина
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 украинских пленных, пишет "Газета.ру". По ее словам, Киев не желает включать их в список для обмена.
"Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких", – сказала Москалькова.
Она также добавила, что Украина не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в России.
Ранее в РФ в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей Курской области, которые до этого были вывезены на Украину. Среди возвращенных были 12 детей, в том числе один новорожденный.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти РФ принимают все возможные меры для того, чтобы граждане страны вернулись на родину.
Более 45 жителей Курской области вернулись домой из плена