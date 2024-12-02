Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых отказывается забирать Украина

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 украинских пленных, пишет "Газета.ру". По ее словам, Киев не желает включать их в список для обмена.

"Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких", – сказала Москалькова.

Она также добавила, что Украина не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в России.

Ранее в РФ в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей Курской области, которые до этого были вывезены на Украину. Среди возвращенных были 12 детей, в том числе один новорожденный.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти РФ принимают все возможные меры для того, чтобы граждане страны вернулись на родину.