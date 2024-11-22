В Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

В Россию в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей Курской области, которые до этого были перемещены на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

"Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", – написала омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала, что более 112 тысяч человек были эвакуированы из Курской области после наступления украинских войск. Из них более 12 тысяч граждан находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, а также детских лагерях на территории России.

Остальные разместились самостоятельно у родственников и знакомых.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

