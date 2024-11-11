Москалькова: в Сумской области Украины найдены 13 перемещенных из Курской области граждан

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Тринадцать перемещенных из Курской области россиян были найдены на территории Сумской области Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что у российской стороны есть достоверные сведения о них, подчеркнула омбудсмен. В настоящий период идут переговоры о возможности их возвращения в Россию.

При этом в 2024 году Минобороны России предлагало украинской стороне забрать 935 своих военнопленных. Однако на родину вернулись лишь 279 человек, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала такие действия властей Украины "политическим туризмом на крови собственных граждан". Россия при этом никогда не отказывалась от обменов военнопленными, подчеркнула дипломат.

Последний обмен пленными между российской и украинской сторонами состоялся 19 октября 2024 года. В тот раз удалось вернуть 95 бойцов армии РФ. Самолет с военными приземлился на аэродроме Чкаловский, где их ждали автобусы.