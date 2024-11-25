Песков заявил, что РФ делает все возможное для возвращения россиян с Украины

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Российские власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы граждане страны вернулись на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение 46 жителей Курской области с Украины.

"Делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", – приводит RT слова Пескова.

Как отметил представитель Кремля, это результат очень сложных переговоров.

В Россию 22 ноября в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей Курской области, которые до этого были перемещены на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.