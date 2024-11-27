Катар передал России детей, эвакуированных из зоны СВО

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Катар передал России двоих мальчиков, вывезенных из зоны СВО. Встреча семей прошла в посольстве в Москве, передает ТАСС.

Детей вернули при участии катарского посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам диппредставителя, Катар на постоянной основе уделяют внимание гуманитарной работе, а также обеспечению прав человека, в частности детей.

"Мы продолжаем нашу работу, опираясь на наши хорошие отношения с РФ и Украиной", – сказал посол.

Представитель посольства также отметил, что у дипломатов Катара есть указание от властей страны продолжать работу над воссоединением детей с семьями. Дипломат выразил благодарность России и Владимиру Путину за готовность сотрудничать. Он также выразил надежду на возвращение всех детей домой как в Россию, так и на Украину.

Ранее в Россию в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей Курской области, которые до этого были вывезены на Украину. Среди возвращенных были 12 детей, в том числе один новорожденный.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти РФ принимают все возможные меры для того, чтобы граждане страны вернулись на родину.