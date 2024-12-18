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18 декабря, 10:42

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Нардеп Дмитрук раскритиковал Зеленского за резкие слова в адрес Орбана

На Украине раскритиковали Зеленского за слова в сторону Орбана

Фото: 123RF/wladyslawmus

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, сообщает "Московский комсомолец".

Накануне лидер Украины заявил, что не допустит участия Орбана в урегулировании украинского конфликта и в жесткой форме предложил ему оставить миротворческие усилия.

"Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит", – прокомментировал ситуацию Дмитрук.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг предложение Венгрии о прекращении огня на Рождество. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, отказ высказали не только Зеленский, но и коллеги из стран Евросоюза.

Помимо этого, отмечал Орбан, Россия согласилась провести масштабный обмен пленными с Украиной на Рождество, однако Киев отказался от этой идеи.

Песков рассказал о предложении Орбана обменять российских и украинских пленных

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