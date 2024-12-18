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Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вернется к работе комиком, и назвал вопрос своей будущей карьеры уместным. Его слова передает французская газета Le Parisien.

"Не знаю, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри. И я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. И если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает? Может быть", – отметил глава страны.

Вместе с тем он подчеркнул, что такой вопрос является сложным.

Зеленский состоял в Клубе веселых и находчивых (КВН), а также основал студию "Квартал 95" и снялся в ряде сериалов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что США рассматривают проведение выборов президента и парламента на Украине в 2025 году в условиях продолжающейся СВО. По ее данным, Вашингтон планирует вбросить инициативу о выборах для устранения "завравшегося" Зеленского, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп.

Владимир Путин заявлял, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.

