Пентагон: США до ухода Байдена не успеют выделить ВСУ помощь на 2 млрд долларов

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Администрация президента США Джо Байдена не успеет предоставить Украине военную помощь в размере свыше 2 миллиардов долларов до инаугурация нового американского лидера Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, его слова передает РИА Новости.

В связи с этим в Пентагоне надеются, что Трамп продолжит предоставлять военную помощь Украине. Сейчас, по словам представителя оборонного ведомства, Штаты круглосуточно занимаются вопросом отправки средств Киеву, в том числе в праздничные и выходные дни.

Он также объявил, что с начала спецоперации США и их союзники предоставили Украине в общей сложности 126 миллиардов долларов.

30 декабря СМИ сообщили о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов. Указанная сумма включает пакет мер по реализации инициативы содействия безопасности Украины в размере 1,22 миллиарда долларов.

По версии СМИ, администрация Байдена собирается анонсировать финальный пакет помощи Украине 9 января.

