AP: администрация Байдена анонсирует финальный пакет помощи Украине 9 января

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Администрация президента США Джо Байдена планирует анонсировать финальный пакет помощи Украине 9 января. Об этом со ссылкой на высокопоставленные военные источники сообщает агентство Associated Press.

"Администрация Байдена планирует объявить о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг", – указано в сообщении.

Согласно данным источников, точная сумма помощи на данный момент неизвестна, но она не охватит все оставшиеся 4 миллиарда долларов, которые ранее одобрил конгресс. Источники утверждают, что "более нескольких миллиардов долларов" будут оставлены для администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая сможет использовать их для предоставления помощи Киеву в случае, если посчитает это необходимым.

Ранее Байден объявил о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов. Указанная сумма включает пакет мер по реализации инициативы содействия безопасности Украины в размере 1,22 миллиарда долларов. Как отметил Байден, Пентагон находится в процессе передачи Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин.