АР: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

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Вашингтон планирует выделить Украине очередной пакет помощи на 500 миллионов долларов, пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников из США.

Он будет предоставлен в виде вооружений. Речь идет о списании оружия на действующих складах американской армии, уточняется в статье.

Администрация Джо Байдена собирается анонсировать финальный пакет помощи Украине 9 января, писали ранее СМИ.

При этом 30 декабря сообщалось о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов. Указанная сумма включает пакет мер по реализации инициативы содействия безопасности Украины в размере 1,22 миллиарда долларов. Как отметил Байден, Пентагон находится в процессе передачи Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин.

