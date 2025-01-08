Контактная группа по поддержке Украины 9 января утвердит военные потребности ВСУ до 2027 г

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Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит военные потребности украинской армии до 2027 года. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

"Лидеры коалиций должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года", – указано в сообщении.

В Пентагоне считают, что данные дорожные карты будут необходимы для обеспечения планирования и поддержки Украины со стороны ее доноров. Встреча контактной группы пройдет 9 января, на ней в последний раз будет присутствовать нынешний министр обороны США Ллойд Остин.

При этом в Пентагоне выразили надежду, что контактная группа для обеспечения военных потребностей Киева продолжит работу и после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена планирует на встрече 9 января анонсировать финальный пакет военной помощи Украине. Источники утверждают, что точная сумма помощи на данный момент неизвестна, но она не охватит все оставшиеся 4 миллиарда долларов, которые ранее одобрил конгресс.