Блинкен признал, что США начали вооружать Киев задолго до начала СВО

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США начали вооружать Украину задолго до начала СВО, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью New York Times.

Он рассказал, что Вашингтон поставлял Киеву ЗРК Stinger и ракетные комплексы Javelin. Первая партия поступила в страну в сентябре 2021 года, а вторая – в декабре 2021 года, за пару месяцев до начала спецоперации.

Ранее президент США Джо Байден уже объявлял о выделении Киеву очередной военной помощи. Общая сумма составляет почти 2,5 миллиарда долларов, куда входят, в том числе, меры по содействию безопасности Украины в размере 1,22 миллиарда долларов.

