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Украина в данный момент сильно ослаблена в военном отношении, в связи с чем Киеву придется пойти на переговоры в 2025 году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки. Об этом говорится в статье издания Die Welt.

Автор материала вспомнил слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не отдаст то, что ей принадлежит. При этом, как подчеркивает журналист, следующий год может грозить Киеву именно таким сценарием. Он также указал на то, что в рядах ВСУ сильно падает уровень морального духа, а число дезертиров растет.

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт в 2025 году, уверен автор статьи. Республиканец будет настаивать на том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и были готовы к компромиссам. В частности, Трамп может принудить Зеленского пойти на территориальные уступки ради перемирия.

После опроса военных экспертов и украинских солдат репортеры газеты пришли к выводу, что Украина с военной точки зрения начнет 2025 год с "позиции слабой стороны". Так, России принадлежит инициатива на всех участках фронта протяженностью более 1,2 тысячи километра.

Не оправдались также и надежды Киева на то, что российская сторона будет вынуждена перекинуть дополнительные подразделения в Курскую область и ослабить давление в Донбассе.

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время нет, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.