Германия передала Украине первую артиллерийскую установку типа RCH 155

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Выступление транслировалось изданием Welt.

Власти ФРГ планируют передать Киеву 54 таких САУ.

"Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", – сказал Писториус.

По данным производителей, САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Для цифрового управления артиллерийской системы достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это посоветовала Берлину передать США что-то по борьбе с пожарами.

"Умеют только разжигать. Тушить не научились", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами.