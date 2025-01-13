13 января, 16:34Политика
Германия передала Украине первую артиллерийскую установку типа RCH 155
Фото: 123RF/valentinivantsov
Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Выступление транслировалось изданием Welt.
Власти ФРГ планируют передать Киеву 54 таких САУ.
"Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", – сказал Писториус.
По данным производителей, САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Для цифрового управления артиллерийской системы достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это посоветовала Берлину передать США что-то по борьбе с пожарами.
"Умеют только разжигать. Тушить не научились", – приводит РИА Новости слова Захаровой.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами.
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