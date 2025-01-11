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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств. Об этом он заявил во время выступления на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), которое транслировалось на Youtube-канале Phoenix.

"Мы должны работать над честными переговорами, которые наконец положат конец смертям и разрушениям на Украине", – сказал политик.

При этом он вновь подчеркнул, что соблюдает строгий принцип "ничего об Украине без Украины", поскольку никаких решений не может быть принято без участия этой страны.

Ранее Шольц заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.

Журналисты уверяют, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Таким образом, отказом канцлер подчеркивает внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.