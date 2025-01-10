Der Spiegel: Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Der Spiegel.

Журналисты уверяют, что предложение активно поддерживается главами МИД и Минобороны ФРГ Анналеной Бербок и Борисом Писториусом. Причем известно, что они пытаются его утвердить до выборов в Бундестаг, которые запланированы на конец февраля.

Так, эксперты Минобороны уже подготовили список возможных поставок, включающий три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, десять гаубиц и боеприпасы. Однако ведомство Шольца дало понять, что не намерено утверждать пакет.

Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее. При этом издание пишет, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Таким образом, отказом канцлер подчеркивает внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.

В конце декабря Берлин обновил перечень переданных Киеву вооружений. В список вошли 15 танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями, поставленными Украине в рамках совместного с Данией проекта.

Также в новый пакет вошли 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад (MRAP), боеприпасы для танков Leopard 2 из запасов Бундесвера и промышленности, боеприпасы для танков Leopard 1. Еще Германия передала Украине 2 ЗСУ Gepard с запчастями, 65 тысяч боеприпасов к ЗСУ Gepard и 2 радиолокационные станции TRML-4D.

