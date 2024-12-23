ФРГ вместе с Данией передала Украине 15 танков Leopard 1A5

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Берлин обновил перечень переданных Киеву вооружений, передает ТАСС.

В список вошли 15 танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями, поставленными Украине в рамках совместного с Данией проекта.

Также в новый пакет вошли 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад (MRAP), боеприпасы для танков Leopard 2 из запасов Бундесвера и промышленности, боеприпасы для танков Leopard 1.

Германия передала Украине 2 ЗСУ Gepard с запчастями, 65 тысяч боеприпасов к ЗСУ Gepard и 2 радиолокационные станции TRML-4D. Также Киеву переданы системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, две пусковые установки Patriot, 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

Ранее постпреды стран ЕС предварительно согласовали механизм выдачи кредитов Киеву на 35 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. При этом окончательное утверждение требует согласования Европарламента.

Кроме того, Еврокомиссия также объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины первого транша в 1,5 миллиарда евро, которые взяли с доходов от замороженных российских активов.

