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Американский миллиардер Илон Маск предрек победу правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на грядущих парламентских выборах.

"AдГ одержит грандиозную победу!" – написал он на своей странице в соцсети X.

Так Маск прокомментировал данные о рекордных отметках одобрения в ФРГ "Альтернативы для Германии".

Ранее лидер АдГ Алиса Вайдель оказалась самым популярным кандидатом на пост немецкого канцлера. Так, по данным исследования института INSA, если бы немецкие граждане могли напрямую выбирать канцлера, то 24% опрошенных проголосовали бы за Вайдель.

По данным СМИ, АдГ вновь встала на антиевропейский курс. Согласно их программе, Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.