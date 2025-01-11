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11 января, 03:31

Политика

Байден заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США при Трампе

Фото: 123RF/palinchak

Действующий президент США Джо Байден заявил, что ожидает продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона при будущей администрации Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

"Нам следует продолжать поддерживать Украину", – высказался он.

Байден добавил, что надеется на то, что конгрессмены открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию США в этом конфликте. Он также отметил, что сделал "все возможное" для поддержки Украины и использовал все доступные администрации средства.

Между тем будущая администрация Трампа начала пересматривать подход к Украине, пишут СМИ. Команда еще не решила, как завершить конфликт. Однако она намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.

С начала спецоперации США и их союзники предоставили Украине в общей сложности 126 миллиардов долларов.

При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов

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