11 января, 03:31Политика
Байден заявил, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны США при Трампе
Фото: 123RF/palinchak
Действующий президент США Джо Байден заявил, что ожидает продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона при будущей администрации Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
"Нам следует продолжать поддерживать Украину", – высказался он.
Байден добавил, что надеется на то, что конгрессмены открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию США в этом конфликте. Он также отметил, что сделал "все возможное" для поддержки Украины и использовал все доступные администрации средства.
Между тем будущая администрация Трампа начала пересматривать подход к Украине, пишут СМИ. Команда еще не решила, как завершить конфликт. Однако она намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.
С начала спецоперации США и их союзники предоставили Украине в общей сложности 126 миллиардов долларов.
При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов