Министр обороны Нидерландов сообщил об ускорении военной помощи Украине

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна ускоряет предоставление военной помощи Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Мы ускоряем нашу военную поддержку Украины! За последние месяцы мы осуществили помощь почти на 2 миллиарда евро, среди которой много боеприпасов", – сообщил он.

Брекелманс также заявил, что побеседовал с украинским министром обороны Рустемом Умеровым о возможностях совместного усиления военного производства, например беспилотников.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений сообщил, что США выделят новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов. Он уточнил, что он будет направлен на поддержку переданных Киеву истребителей F-16. В частности Киеву будут переданы боеприпасы, зенитные ракеты и ракеты "воздух – земля".