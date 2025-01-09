Пентагон: США выделят новый пакет помощи Украине в размере 500 млн долларов

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США выделят новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений, передает ТАСС.

По его словам, пакет помощи будет направлен на поддержку переданных Киеву истребителей F-16. В частности Украине будут направлены боеприпасы, зенитные ракеты и ракеты "воздух – земля".

Между тем СМИ считают, что действующий президент США Джо Байден на этой неделе может объявить о новых санкциях против российской экономики. При этом, по данным журналистов, ассистенты американского лидера информируют помощников избранного президента Дональда Трампа о шагах, которые они принимают.