Пентагон: США выделят новый пакет помощи Украине в размере 500 млн долларов

09 января, 14:44Политика
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
США выделят новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений, передает ТАСС.
По его словам, пакет помощи будет направлен на поддержку переданных Киеву истребителей F-16. В частности Украине будут направлены боеприпасы, зенитные ракеты и ракеты "воздух – земля".
Между тем СМИ считают, что действующий президент США Джо Байден на этой неделе может объявить о новых санкциях против российской экономики. При этом, по данным журналистов, ассистенты американского лидера информируют помощников избранного президента Дональда Трампа о шагах, которые они принимают.
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