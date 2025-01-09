Reuters: в новый пакет помощи США Украине войдут ракеты ПВО и оборудование для F-16

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США готовят новый пакет помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, в который будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), снаряды класса "воздух – земля" и оборудование для истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Кроме того, как утверждает агентство, действующий президент США Джо Байден на этой неделе может объявить о новых санкциях против российской экономики. При этом, по данным журналистов, ассистенты американского лидера информируют помощников нового президента Дональда Трампа о шагах, которые они принимают.

Накануне СМИ уже сообщали о выделении Украине очередного пакета помощи на 500 миллионов долларов в виде вооружений. Речь шла о списании оружия на действующих складах американской армии, уточняли журналисты.

По версии СМИ, администрация Байдена собирается анонсировать финальный пакет помощи Украине 9 января.

