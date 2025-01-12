Лавров и Фидан обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

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Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины в телефонном разговоре, сообщает российское министерство на сайте.

Ведомство уточнило, что представители министерств обменялись мнениями о международных и региональных проблемах.

Кроме того, в ходе беседы министры подчеркнули необходимость предотвращения любых действий, которые могут создать угрозу энергетической безопасности, и обсудили вопрос проведения открытого и всеобъемлющего диалога в Сирии.

Между тем команда избранного президента США Дональда Трампа готовится к встрече 47-го главы государства с Владимиром Путиным, сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели. Он отметил, что диалог станет первым шагом, после чего команда избранного президента США сможет действовать дальше.