Советник по нацбезопасности Трампа заявил о подготовке его встречи с Путиным

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Команда избранного президента США Дональда Трампа готовится к встрече 47-го главы государства с Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC.

При этом он не озвучил даты встречи и ее формат. По мнению Трампа, достижение сделки по Украине невозможно без установления контакта с Россией, подчеркнул Уолц. Советник заверил, что команда нового президента США будет работать над этим вопросом.

Кроме того, Штаты хотели бы увидеть прекращение огня "в любую минуту, в любой день", что станет позитивным решением для российской и украинской сторон, подчеркнул он.

"Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать", – добавил советник.

По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели. Он отметил, что диалог станет первым шагом, после чего команда избранного президента США сможет действовать дальше.

Ранее Трамп подтвердил подготовку встречи. Однако в Кремле отметили, что каких-либо реальных предпосылок для ее организации пока нет. Для контактов требуются желание и политическая воля со стороны Вашингтона, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

