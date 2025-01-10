10 января, 04:29Политика
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Фото: ТАСС/AP/Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что начал готовиться к встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.
"Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку", – заявил Трамп на выступлении в штате Флорида.
Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией, сообщил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, срок составит полгода.
До этого Трамп говорил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.
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