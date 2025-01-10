Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Фото: ТАСС/AP/Rick Scuteri

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что начал готовиться к встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку", – заявил Трамп на выступлении в штате Флорида.

Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией, сообщил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, срок составит полгода.

До этого Трамп говорил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.

