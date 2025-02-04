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Украина утратила львиную долю редкоземельных металлов, так как большая их часть находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на одно из украинских информагентств.

Эксперты выяснили, что по состоянию на апрель 2023 года совокупная стоимость полезных ископаемых на Украине составляла 15 триллионов долларов. При этом более 70% из них находятся на территории ДНР и ЛНР, а также Днепропетровской области.

СМИ писали, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал США ресурсы в одном из пунктов мирного соглашения. Речь идет о титане, литии и уране.

Также украинские издания передавали, что компания "Нафтогаз" стала закупать природный газ за рубежом из-за низких запасов. В данный момент импорт энергоресурса составляет 100 миллионов кубометров, однако в дальнейшем страна может увеличить закупку в 10 раз, "чтобы пройти зиму без отключений", утверждали журналисты.