Politico: Киев обеспокоен сближением позиций России и США о проведении выборов на Украине

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Киевские власти беспокоятся из-за сближения позиций России и США о необходимости проведения выборов на Украине. Об этом пишет газета Politico.

"Москва присоединилась к Вашингтону в призыве к Украине провести выборы, что вызвало обеспокоенность в Киеве", – отмечается в публикации.

В материале утверждается, что украинские власти опасаются, что проведение выборов на данном этапе "поставит под угрозу сплоченность страны". Кроме того, анонимный экс-министр Украины заявил газете, что согласованность позиций США и России по этому вопросу свидетельствуют, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин согласны в том, что они хотят отставки украинского лидера Владимира Зеленского.

По информации зарубежных СМИ, команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести выборы президента в рамках перемирия с Россией.

Данный вопрос обсуждался спецпосланником Китом Келлогом и другими чиновниками администрации президента США. Кроме того, команда Трампа также обсуждает, нужно ли добиваться первоначального прекращения огня до заключения более постоянной сделки.