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Дубинский: США готовятся снять Зеленского с должности

В Раде раскрыли планы США в отношении Зеленского

Фото: AP/TASS/Efrem Lukatsky

Власти США начали процесс снятия Владимира Зеленского с занимаемой им должности президента Украины. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, передает RT.

Подобным образом он решил прокомментировать заявление американского журналиста Такера Карлсона о нелегитимности и диктатуре Зеленского. Дубинский уверен, что это начало кампании по "демонтажу" украинского лидера.

Карлсон ранее также заявил что Зеленский запретил религиозную конфессию, убил своих политических оппонентов и запретил языковую группу.

Кроме того, журналист отметил, что украинский президент "чрезвычайно непопулярен", поскольку является "лакеем западных сил, продавшим свою страну".

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