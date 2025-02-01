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Президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, заявил американский журналист Такер Карлсон.

"Первая черта диктатора – он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Он убил своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры", – приводит слова журналиста РИА Новости.

Также Карлсон отметил, что украинский президент "чрезвычайно непопулярен", поскольку является "лакеем западных сил, продавшим свою страну".

Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина. Тем не менее журналист не привел каких-либо подробностей или доказательств своим утверждениям. Он добавил, что считает данные попытки безумием.